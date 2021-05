Amministrative: Brugnaro (CI), appoggio a candidati società civile e meritevoli di centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le amministrative "saremo con il centrodestra" e "appoggeremo candidati che vengono dalla società civile e meritevoli". Lo ha detto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore del movimento "Coraggio Italia" nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Camera del nuovo gruppo parlamentare del Movimento. "Ma ci riserveremo di decidere, siamo in una fase costituente, non dettiamo legge a nessuno, siamo nati adesso", ha aggiunto. (Rin)