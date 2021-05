Piemonte: Consiglio regionale, Allasia in visita alla sede della Croce rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mattinata all’insegna del dialogo istituzionale e dell’avvio di tanti progetti per il futuro quella di oggi in cui il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e i consiglieri segretari Michele Mosca e Gianluca Gavazza, hanno fatto visita alla Croce rossa, presso la sede del Comitato regionale del Piemonte,in via Bologna a Torino, accolti dal presidente del Comitato regionale della Croce rossa Vittorio Ferrero e Giuseppe Vernero, presidente del Comitato di Torino. Al centro dell’incontro il tema della collaborazione sulla prevenzione rispetto a salute e stili di vista fino alla possibilità di avviare un confronto sulle modifiche legislative in materia di trasporto e soccorso sanitario, tematiche su cui la Croce Rossa, alla luce della lunga esperienza nel settore, potrebbe fornire importanti suggestioni e contributi. “Un grazie a nome di tutto il Consiglio regionale e dei cittadini piemontesi va alla Croce rossa per il servizio sociale che svolge quotidianamente soprattutto in questo periodo pandemia - ha dichiarato al termine della visita il presidente Stefano Allasia - questa non è che l’inizio di una lunga e proficua collaborazione all’insegna del dialogo che Istituzioni e realtà importanti come Croce rossa devono avviare. I tanti volontari a servizio della nostra comunità sono un esercito del bene indispensabile , persone che ci devono far sentire orgogliosi e riconoscenti.” (segue) (Rpi)