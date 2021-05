Cultura: "Voci fuori dal coro", oggi nuova puntata di Radio Kulturaeuropa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista per oggi a partire dalle ore 18.30, una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa dal titolo "Voci fuori dal coro – Il dissenso dal cabaret alla musica alternativa". In merito alla trasmissione, gli animatori della web radio hanno dichiarato: "Con questa nuova diretta dedicata alle produzioni musicali degli ambienti della destra radicale vogliamo andare ad indagare più nello specifico quelle che sono state le evoluzione nel corso del tempo. Per tale ragione abbiamo infatti deciso di dedicare a tale tematica tre episodi, che andranno in diretta nei prossimi giovedì, e che ripercorreranno la storia e i progressi, oltre che i mutamenti nelle forme espressive e nei generi, in tale ambito. Inizieremo infatti con il raccontare la storia del cabaret, cui massima espressione fu 'Il Bagaglino', in origine denominato 'Bragaglino' in onore di Anton Giulio Bragaglia, e giungeremo sino ai più noti gruppi della musica alternativa". "Proprio a partire da queste considerazioni - hanno chiosato i promotori della emittente web – avremo con noi Claudio Volante, presidente dell'Associazione Culturale Lorien, impegnata da anni nell'archiviazione e nella tutela del patrimonio musicale degli ambienti politici nazionalpopolari. Seguiranno poi Walter Jeder, giornalista, scrittore e autore di alcuni brani e il saggista Mario Polia". La trasmissione potrà essere seguita in diretta al link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/ e sarà possibile interagire mediante messaggio di WhatsApp al numero 324 953 95 64. Le prossime attività della radio saranno pubblicizzate tramite l'account Facebook https://www.facebook.com/kulturaeuropa/ e quello Instagram https://www.instagram.com/kulturaeuropa/?hl=it . (Ren)