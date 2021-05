© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Denunciò i genitori che volevano costringerla a un matrimonio combinato. Saman, 18 anni, ora è scomparsa nel nulla e si teme per il suo destino. Ho chiamato poco fa il prefetto di Reggio Emilia per avere informazioni aggiornate su una vicenda molto preoccupante". Lo afferma in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. (Com)