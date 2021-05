Campania: Ciarambino (M5s), si doterà di un distretto per sviluppare l'economia del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presto anche la Campania si doterà di un Distretto del Mare, uno spazio dove far crescere e rilanciare una delle principali vocazioni di Napoli e della nostra regione, rappresentata dall'economia del mare. Grazie a un emendamento a mia firma, approvato ieri in commissione Bilancio, la Regione Campania, con un finanziamento di 900mila euro, potrà ora dare vita a un hub per sostenere start up e piccole e medie imprese operanti nel campo della 'blue economy' e delle tecnologie innovative sostenibili. Con questa iniziativa puntiamo a sviluppare il comparto produttivo e quello turistico e culturale connessi al mare, a formare nuovi profili professionali, così da creare nuova occupazione, e a definire collaborazioni con Università e centri di ricerca sulle tecnologie innovative e la tutela dell'ecosistema marino". Lo annuncia la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino."L'idea – spiega Ciarambino - è quella di utilizzare gli spazi del Molo San Vincenzo del Porto di Napoli, promuovendo un'intesa con Comune di Napoli, Autorità portuale e i Ministeri competenti. Con l'istituzione di un Distretto del Mare Campano – conclude la capogruppo M5s - puntiamo a istituire un attrattore di idee, risorse umane e capitali, stimolando la crescita di nuove imprese e di nuova occupazione legata al nostro oro blu".(Ren)