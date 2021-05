Sardegna: Confartigianato, bonus 110 per cento al rallentatore, solo 451 pratiche approvate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna il super ecobonus 110 per cento vale 56 milioni di euro di detrazioni, frutto delle 451 le pratiche approvate, quindi risultate in regola con i documenti e le asseverazioni. Nei primi 9 mesi di vita del bonus, nell'Isola il 9,5 per cento degli interventi è relativo ai condomini, il 37,5 per cento alle unità immobiliari indipendenti e ben il 52,8 per cento agli edifici unifamiliari (come le ville), per un valore medio a intervento di 124.563 euro, contro gli oltre 126 mila della media nazionale. Sono questi i numeri dell'analisi realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sulle "Statistiche del super ecobonus 110 per cento in Sardegna", su dati rilevati fino al 17 maggio scorso dall'Enea e dal ministero dello Sviluppo economico, e recentemente presentati alla Camera. (segue) (Rsc)