Sardegna: Confartigianato, bonus 110 per cento al rallentatore, solo 451 pratiche approvate (3)

- Dall'analisi di Confartigianato, emerge anche come in questi primi 9 mesi di attività del 110 per cento, l'Agenzia delle entrate abbi dovuto fornire 6.500 chiarimenti su tutto il territorio nazionale. Secondo le imprese artigiane, abusi edilizi, verifica di conformità e fondo speciale sono le 3 più grandi problematiche che rallentano l'accesso al superbonus per i condomini. "In questa fase così delicata della nostra economia - sottolinea Meloni - è essenziale che il governo approfitti del decreto Semplificazioni per una profonda opera di sburocratizzazione che consenta allo strumento di esprimere il suo potenziale ora fiaccato dall'eccessivo fardello burocratico e per fornire certezze agli imprenditori e ai cittadini sul suo prolungamento almeno sino a fine 2023. Consentendo a tutti di programmare gli interventi previsti dall'incentivo". "In caso contrario - rimarca il presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna - avremmo sprecato l'ennesima occasione per trasformare gli annunci in azioni concrete e per garantire l'operatività di una misura che la Commissione europea ha indicato tra le più efficaci per rilanciare lo sviluppo". (segue) (Rsc)