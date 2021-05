Coraggio Italia: FI Toscana, continueremo a portare avanti nostri valori fondanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguriamo buona fortuna ai colleghi di Forza Italia che hanno deciso di partecipare alla costruzione dei gruppi parlamentari di Coraggio Italia. E’ chiaro che dispiace vedere interrotto un percorso comune intrapreso molti anni fa, grazie alla lungimiranza del Presidente Silvio Berlusconi, che ci ha portato a guidare il Paese in momenti difficili e, anche ora, ci ha spinti a contribuire con convinzione alla nascita del governo Draghi. Auspichiamo che da parte loro non manchi mai la lealtà verso Forza Italia che, come movimento moderato e liberale, in questi anni ha saputo ascoltare tutti dando voce a categorie che per troppo tempo sono state abbandonate e che, soprattutto, si è fatto promotore e asse portante della coalizione di centrodestra in cui si riconosce la maggioranza degli italiani. Noi con coerenza, pragmatismo e con tutte le nostre capacità, continueremo a portare avanti i valori fondanti di Forza Italia che, a causa della grave crisi che investe il Paese, sono quanto mai determinanti nel raggiungere il rilancio economico e sociale che tutta Italia attende, con sfide importanti a livello parlamentare e governativo". Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Forza Italia Toscana Massimo Mallegni, Deborah Bergamini, Erika Mazzetti, Barbara Masini e Roberto Berardi. (Com)