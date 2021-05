Napoli: Amitrano (M5s), candidatura Manfredi testimonia percorso costruttivo col Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sì di Gaetano Manfredi alla candidatura a sindaco di Napoli è un'ottima notizia e testimonia la bontà di un percorso di confronto costruttivo sui temi, l'alto profilo delle candidature e il Progetto di città che abbiamo costruito in questi mesi di tavolo di centrosinistra e M5s". Lo ha affermato in una nota il deputato Alessandro Amitrano, rappresentante M5s al tavolo centrosinistra-Movimento 5 stelle, che osserva: "Manfredi è stato ministro del governo Conte ed ha sempre lavorato con impegno e dedizione, ponendo costantemente grande attenzione a Napoli e allo sviluppo del Meridione. L'aver trovato una sintesi sui punti programmatici tra centrosinistra e Movimento 5 stelle, con l'obiettivo di costruire la Napoli del Recovery e, nel contempo, contrastare la destra populista ed antimeridionale, pone la nostra città su un piano di avanguardia politica di livello nazionale. Con la candidatura di alto profilo di Manfredi si consolida, dunque, un percorso che deve vedere come unico obiettivo il rilancio della città e il benessere dei napoletani, contando su risorse adeguate e una strategia di sviluppo che guardi ai prossimi 5-10 anni", ha concluso Amitrano.(Ren)