Abruzzo: è Giandonato Morra il nuovo Difensore civico regionale

- E' Giandonato Morra, avvocato, ex consigliere regionale e Assessore regionale ai Trasporti nell'esecutivo guidato da Gianni Chiodi, il nuovo Difensore civico regionale. Lo ha nominato questa sera il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. "Avvalendomi delle mie prerogative e approssimandosi ormai la scadenza del termine ultimo - ha spiegato - per poter procedere con la nomina, termine fissato per la giornata di domani, venerdì 28 maggio, ho provveduto personalmente alla designazione dell'avvocato Morra, ovviamente dopo un'attenta valutazione dei profili professionali richiesti e nella stretta osservanza di quanto previsto dalla norma. Abbiamo atteso che il Consiglio regionale fornisse le proprie valutazioni e indicazioni di merito in riferimento alla nomina del nuovo Difensore civico regionale - ha ricordato sempre Sospiri -, rammentando sempre quanto previsto dalla legge, ovvero che in assenza delle stesse indicazioni, è dovere del presidente del Consiglio regionale procedere alla nomina al fine di non incorrere in una condizione di messa in mora. A fronte dell'assenza delle indicazioni dell'aula, ho provveduto ad attivare le procedure per la nomina che è andata all'avvocato Morra, professionista stimato e che può vantare una lunga esperienza amministrativa di respiro regionale. Sono sicuro che saprà svolgere in maniera eccellente il proprio compito quale garante dei diritti dei cittadini, operando la giusta mediazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni". (Gru)