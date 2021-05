© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carla regina assoluta della danza. Napoli e il San Carlo ti ricorderanno sempre con tanto affetto e gratitudine per ciò che hai fatto nella nostra città e per l'amore che nutrivi per il nostro teatro. Riposa in pace". Lo scrive sui social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)