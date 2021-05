Sardegna: Confartigianato, bonus 110 per cento al rallentatore, solo 451 pratiche approvate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati della Sardegna sono in crescita e, ovviamente, interessanti, ma non possiamo dirci totalmente soddisfatti perché se analizziamo i numeri nel dettaglio scopriamo che poco più del 9 per cento delle domande arriva dai condomini, ovvero i beneficiari per cui il bonus 110 per cento era stato pensato - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna - se non verrà dato tempo ai condomini di avviare i cantieri avremo perso l'occasione per riqualificare e mettere in sicurezza migliaia di edifici. Tutto ciò porta a una media per intervento, 124 mila euro, che possiamo considerare molto bassa. Ricordiamo poi che in un condominio occorrono ben 36 atti, tra la prima riunione fino al documento di Via con il quale si apre il cantiere: tutto questo ci pare un accanimento burocratico". (segue) (Rsc)