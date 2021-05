Abruzzo: Cna, Confcommercio e Confesercenti, strategia comune per coordinare iniziative di "L’estate a Pescara" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piatto della bilancia, dicono, "occorre però ricordare sempre la grave situazione in cui i mesi di pandemia hanno gettato centinaia di operatori, con crolli di fatturato che hanno messo a rischio la loro attività, le loro famiglie, i loro dipendenti. Se non vogliamo che questo bilancio si aggravi, queste imprese devono ora poter contare sulla certezza di una ripartenza sicura, che faccia leva innanzi tutto sul senso di responsabilità di tutti gli operatori e degli utenti. Ma possa anche contare su una tolleranza maggiore dei residenti, che non possono considerare l'estate del 2021 come un altro qualsiasi periodo degli anni precedenti". Necessario per il raggiungimento di questi obiettivi, insistono dunque Salce, Padovano e Taucci, "è il coordinamento permanente tra le istituzioni locali, le forze dell'ordine, le associazione d'impresa, per adottare tutti gli strumenti utili alla ripartenza in sicurezza, ma anche a promuovere un volto efficiente della città, in linea con le sue ambizioni di centro che eroga servizi turistici all'intero Abruzzo. E di questo nei prossimi giorni ci faremo interpreti in città con la Giunta Masci". (Gru)