Molise: Manzo (M5s), riforma medicina territoriale non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una sfida che oggi diventa una tappa obbligata: la medicina territoriale è finalmente un progetto concreto di riforma, un preciso impegno che il Molise dovrà per forza assumere alla luce delle progettualità contenute nel Piano nazionale di resistenza e resilienza. L'assistenza sanitaria di prossimità - tema esploso durante i lunghi mesi di emergenza pandemica - è al centro dell'attenzione del governo. Nel Pnrr, dalla cui piena riuscita dipende il futuro del Paese e quindi anche del Molise – regione compressa tra l'inarrestabile spopolamento, la carenza di servizi, l'incapacità di offrirne di adeguati alle esigenze di una popolazione sempre più anziana –, la medicina territoriale trova uno spazio specifico corroborato da un importante stanziamento complessivo di fondi: 20,23 miliardi di euro. Il governo ha scelto convintamente di percorrere questa strada. A che punto siamo in Molise?". E' quanto si chiede oggi Patrizia Manzo (M5s) consigliere regionale del Molise. "Finalmente - spiega - l'argomento irrompe nel dibattito politico e chiama a scelte che saranno il pilastro della sanità del prossimo futuro che supererà la visione ospedalocentrica con un approccio finalmente complessivo per soddisfare il diritto alla salute". (segue) (Gru)