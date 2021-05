Giustizia: avvocato Amara su presunta loggia Ungheria, "molto preoccupato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto preoccupato: per mia natura non tendo a credere ai complotti, ma quello che è successo in questa vicenda, le non verità attraverso cui si cercano di coprire alcuni comportamenti” per cui qualsiasi cittadino sarebbe indagato, “mi preoccupa tantissimo”. Lo ha detto l'avvocato siciliano Piero Amara, ex legale esterno di Eni, in un’intervista a "Piazza Pulita" su La 7, in merito alla presunta loggia Ungheria.(Rin)