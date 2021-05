Sardegna: due oli Evo sardi tra i primi dieci al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'incetta di premi dell'azienda agricola, socia Coldiretti, Masoni Becciu di Villacidro che in 11 anni ne ha vinto 160, ed è stata nel 2020 la seconda azienda olivicola che ha vinto di più al mondo e piazzando due suoi oli Evo, "Spiritu Sardu" e "Masoni Becciu" fra i primi dieci oli Evo al mondo. L'ultimo in ordine di tempo l'ha ricevuto dal prestigioso concorso nazionale "Ercole Olivario", promosso dall'Unione camere nazionale e la Camera di Commercio dell'Umbria con la collaborazione dei ministeri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico. L'azienda biologica Masoni Becciu, per il terzo anno consecutivo con il pluripremiato "Ispiritu Sardu" extravergine bio monocultivar ottenuto dalla nera di Villacidro, si è aggiudicato il primo posto, nella categoria extravergine fruttato medio, oltre alla menzione di merito come "Impresa Donna" per la miglior impresa femminile. "Per noi vincere l''Ercole' è una grande soddisfazione, in un percorso non solo di crescita personale , ma di valorizzazione e promozione del territorio sardo tutto che ci inorgoglisce di essere nati in questa magica terra dai saperi e sapori antichi", affermano i due agronomi titolari dell'azienda, Nicola Solinas e Valentina Deidda. (segue) (Rsc)