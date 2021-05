Sardegna: due oli Evo sardi tra i primi dieci al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra azienda sarda tra le 10 finaliste, che ha centrato il podio è la Cooperativa la Valle del Cedrino di Orosei, socia Coldiretti, in questo caso è arrivata seconda sempre nella categoria extravergini fruttato medio ma nella sezione Dop, con l'olio "costa degli Olivi". Il 2021 per Masoni Becciu è iniziato ancora meglio del positivo 2020 quanto aveva portato a casa 22 premi. In questi primi cinque mesi ha già vinto (una riconferma), sempre con "Spiritu Sardu", l'internazionale Biol (secondo al mondo), riconferma anche per la chiocciola e presidio Slow food come miglior olio Slow food; ancora riconferma per le tre foglie del Gambero Rosso. Ed è finalista al Leone d'Oro e all'internazionale Lodo. Nonostante il palmares, l'azienda agricola Masoni Becciu è nata solo 12 anni fa grazie agli agronomi Nicola Solinas e Valentina Deidda. "Abbiamo cominciato con cinque ettari - dichiarano gli agronomi - oggi la superficie aziendale è di 40 ettari e 8.300 piante, tutte in biologico. Le cultivar sono nera Villacidro, Nera di Gonnos, Semidana e Bosana Abbiamo cominciato producendo mille litri adesso la media è di 28 - 30 mila con punte di 50 mila". (segue) (Rsc)