Sardegna: due oli Evo sardi tra i primi dieci al mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda, in continua crescita, vende il proprio olio extravergine ad un target medio alto in tutta Europa e Giappone. "La nostra forza è il rapporto di fiducia con il cliente - affermano gli agronomi - oltre all'attenzione alla qualità, serietà e amore per il territorio. Anticipiamo la raccolta delle olive per avere maggiore qualità a discapito della quantità. Il nostro olio si distingue per i sapori intensi e decisi". (Rsc)