Piemonte: Consiglio regionale, Allasia in visita alla sede della Croce rossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo onorati della visita dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte - ha aggiunto il presidente del Comitato regionale della Croce rossa, Vittorio Ferrero - Una mattinata dal valore non solo simbolico ma sostanziale, per la prima volta, infatti, abbiamo ospitato presso la sede del Comitato Regionale del Piemonte e della Croce Rossa di Torino i massimi vertici del Consiglio regionale, per far conoscere le attività della nostra Associazione e dei volontari che da più di un anno sono in prima linea nella lotta al Covid-19. In compagnia del Presidente della Croce Rossa di Torino, Giuseppe Vernero, abbiamo mostrato le ambulanze, le procedure in atto da inizio pandemia e l’ambulatorio dedicato al tamponi per gli operatori sanitari della Croce Rossa”. La sede del Comitato Croce rossa di via Bologna, non soltanto è sede operativa di soccorso, ma è anche sede dei corsi di formazione professionale, ospita 25 mezzi di soccorso e svolge attività di supporto logistico e di coordinamento per l’intera regione. (Rpi)