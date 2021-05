Sardegna: Confartigianato, bonus 110 per cento al rallentatore, solo 451 pratiche approvate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dossier realizzato dall'Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sull'età e lo stato di 512.310 edifici nell'Isola (case unifamiliari, ville, villette, case a schiera, palazzine, condomini anche con attività economiche al piano strada) dimostrava come ben 322.515 unità fossero edificate prima del 1981 e solo 189.795 dopo l'81. Dall'indagine risultò anche come il 17 per cento degli immobili presi in considerazione (87.262 edifici) versava in pessime o cattive condizioni, ponendo l'isola al sesto posto in Italia tra le regioni con un patrimonio immobiliare vetusto, classifica che al non invidiabile primo posto vedeva la Calabria con una situazione mediocre-pessima per il 26,8 per cento delle case mentre la media nazionale è del 16,8 per cento. Dall'altra parte ben 425.044 risultarono in condizioni "non critiche". Le case più vecchie e malandate si trovavano a Sassari (il 19 per cento in condizioni pessime o mediocri); seguiva l'Ogliastra con il 18,1 per cento, Oristano con 17,9 per cento, Medio Campidano con il 17,8 per cento, Cagliari con il 16,8 per cento, Carbonia-Iglesias con il 16,5 per cento. Le più nuove a Olbia-Tempio con una percentuale di anzianità solo del 13,9 per cento. (Rsc)