Molise: Manzo (M5s), riforma medicina territoriale non più rinviabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sanità arriverà dal paziente attraverso le strutture territoriali dedicate oppure con una capillare assistenza domiciliare che potrà essere realizzata anche con l'aiuto della tecnologia. Il cittadino sarà assistito nel suo ambiente (se le condizioni cliniche lo consentiranno, è evidente), evitando ricoveri spesse volte inappropriati perché non commisurati alla gravità del caso medico da trattare. Un progetto al quale lavora il gruppo di riforma dell'assistenza territoriale - istituto nel marzo 2021 e coordinato dal direttore dell'Agenas - impegnato nell'elaborazione del piano per il miglioramento dell'assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale attraverso il potenziamento della qualità e della sostenibilità dell'assistenza per superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi offerti nelle diverse regioni italiane. Sono le parole messe agli atti nel corso dell'audizione in commissione Salute al Senato del sottosegretario Sileri. Datate 18 maggio. Dichiarazioni del governo, quindi. Chiare, inequivocabili, che rimandano concretezza visti gli impegni economici che serviranno per consolidare il ruolo dei distretti sanitari nella pianificazione delle azioni, della prevenzione primaria e secondaria in ambito sanitario e sociale con particolare, riguardo alla popolazione vulnerabile; per rafforzare il ruolo delle case di comunità, punto di riferimento locale per i bisogni socio sanitari della comunità di riferimento; per migliorare l'assistenza a domicilio, con riguardo alle persone vulnerabili e con disabilità; per sviluppare tecniche di monitoraggio remoto e domotica; per promuovere lo sviluppo di nuovi progetti e soluzioni di telemedicina all'interno dei sistemi sanitari regionali". (Gru)