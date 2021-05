Napoli: Ciarambino (M5s), pronti a dare contributo per Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo promesso ai cittadini di Napoli un sindaco che fosse realmente all'altezza della sfida che ci attende per salvare la città e riportarla nel suo ruolo naturale di capitale del Mediterraneo. E sono certa che Gaetano Manfredi sia l'uomo giusto in questo particolare momento storico. La sua storia di rettore di una delle più prestigiose Università al mondo, il suo lavoro da ministro nel governo Conte bis e la grande umanità dimostrata, non da ultimo, con la sua lettera pubblica, sono dimostrazione di grande competenza e di enorme attaccamento alla città. Personalmente sono pronta a dare tutto il mio contributo nell'interesse di Napoli e dei napoletani. Con questa candidatura Napoli diventa laboratorio nazionale per un progetto di valore che ha messo il bene della città prima di tutto". Lo ha dichiarato il vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino.(Ren)