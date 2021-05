Caserta: rapina aggravata ai danni di un imprenditore del settore carburanti, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la squadra mobile di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti C.S., residente in Napoli, pregiudicato, ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata, ai danni di un imprenditore operante nel settore dei carburanti. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su delega della locale Procura della Repubblica. Le indagini sono partite dalla denuncia di rapina, consumata a San Marco Evangelista (Ce) il 7 marzo 2019, ai danni di un imprenditore operante nel settore dei carburanti. In particolare, è emerso che due persone, a bordo di una moto, una risulterebbe essere stata armata di pistola, avrebbero minacciato l'imprenditore, impossessandosi di un sacchetto contenente banconote e titoli, dandosi poi alla fuga. La vittima, durante l'inseguimento con la propria autovettura, si è scontrata con la moto, facendo cadere a terra i rapinatori che hanno perso una parte della refurtiva. I soggetti, spiegano gli inquirenti, sono riusciti comunque a dileguarsi, grazie ad un altro complice, a bordo di un furgone, trattenendo un rotolo di banconote del valore di euro 20.000,00. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno di un esercizio commerciale della zona, è stato possibile identificare C.S., al momento detenuto nel carcere di S.Maria Capua Vetere(Ren)