Napoli: Ronghi (Nuove socialità), sviluppo di Bagnoli e Campi Flegrei, fare presto

- Un progetto identitario per lo sviluppo di Bagnoli e dei Campi Flegrei. E' quanto emerso dal dibattito on line, promosso dalla pagina di confronto "Nuove socialità", con Salvatore Ronghi, il vulcanologo Giuseppe Longo, il professore ed architetto Salvatore Visone, l'ingegnere Giovanni Giannini, ideatore del progetto della Cabinovia dei Campi Flegrei, Gabriella Peluso, vice responsabile nazionale delle Politiche per il Sud di Fd'I. "Dopo 30 anni di immobilismo, bonifiche fantasma, 900 milioni di euro investiti, il cronoprogramma che ci porta ad aspettare altri dieci anni, non capiscono che non c'è più tempo. Fate presto! - ha sottolineato Ronghi - Non è più tempo di progetti e concorsi di idee, bisogna concretizzare la grande potenzialità di sviluppo economico che Bagnoli rappresenta, concludere la bonifica dell'area, il grande progetto per Bagnoli va collegato allo sviluppo dei Campi Flegrei come volano di sviluppo economico e occupazionale del territorio e dell'intera Campania". "E' gravissimo che Napoli sia una città con il mare ma non di mare - ha osservato Visone - il previsto parco urbano, strutture e servizi turistici, la spiaggia, l'approdo turistico e la passeggiata di via Coroglio bisogna rendere il mare fruibile come in altre città europee e realizzare in tempi brevi la riqualificazione urbana di Bagnoli e dei Campi Flegrei come Smart city a vocazione turistica". "Se l'immenso patrimonio naturalistici dei Campi Flegrei fosse stato in altri Paesi - ha detto Luongo - non staremmo ancora parlando di progetti di sviluppo ma avremmo un attrattore turistico di richiamo internazionale che può contare anche su un'area vulcanica unica nella sua straordinarietà". (segue) (Ren)