Napoli: Clemente, oggi al via "Stand up. Capire la politica", percorso di formazione under 35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi "Stand up – Capire la politica", un percorso di formazione riservato agli under 35 per conoscere gli strumenti fondamentali per attivarsi in politica. Tra i promotori dell'iniziativa Alessandra Clemente, candidata sindaco di Napoli. "Da molti anni la politica si è allontanata dalla vita della maggior parte delle persone, diventando qualcosa di astratto e incomprensibile. Occorre riallacciare un legame tra i territori e gli organi di rappresentanza per dare risposte alle persone", ha dichiarato la candidata sindaco Clemente. Saranno presenti: il presidente della municipalità X Diego Civitillo, il candidato sindaco di Caserta Raffaele Giovine e Antonio Salvati, docente di comunicazione politica. (Ren)