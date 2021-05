Recovery: Comune di Torrioni (Av) a Draghi, non lasciateci indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al presidente Draghi una giusta distribuzione nell'uso delle risorse del Pnrr. Parliamo delle risorse che saranno utilizzate per favorire la transizione ecologica e digitale del Paese. I fondi dovranno essere utilizzati per promuovere la diffusione delle comunità energetiche, ridurre il rischio idrogeologico, realizzare l'infrastruttura leggera della rete unica, incentivare lo smart working e defiscalizzare servizi e attività economiche". Questo l'appello di Antonella Oliviero, responsabile Assoprovider che, in collaborazione con il comune campano di Torrioni in provincia di Avellino, aderisce a "Voler bene all'Italia", l'iniziativa di Legambiente che celebra l'orgoglio dei piccoli comuni italiani con meno di 5mila abitanti e che sono protagonisti del governo del 55 per cento del territorio nazionale. Lo slogan dell'iniziativa, che si svolgerà domenica 30 maggio, è "Piccoli comuni, Next Generation. La transizione ecologica e digitale passi dai territori". L'evento vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'urgenza di un percorso di rinascita che vede protagonisti i piccoli comuni italiani, che sono decisivi per la ripartenza del nostro Paese. "Voler bene all'Italia" nasce nel 2004 ed è una festa che si celebra in occasione della Festa della Repubblica. Per l'occasione, le amministrazioni comunali coinvolte organizzano una serie di iniziative che vogliono far scoprire le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio. "Quest'anno - spiega una nota - a causa della Pandemia, gli eventi saranno contenuti. Le iniziative saranno perlopiù simboliche, piccole passeggiate, ma anche confronti in webinar con referenti dei comuni, per presentare casi virtuosi e innovazioni, come nel caso del Comune di Torrioni che, grazie anche alla partnership con Assoprovider, ha fatto passi avanti sul fronte della transizione ecologica e digitale. Assoprovider è uno dei partner del comune avellinese che ha promosso l'iniziativa insieme a Pro Loco Aione, l'Associazione GenerIdea, il Forum dei Giovani e il Sai Valeria Solesin". (segue) (Ren)