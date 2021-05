Sud: Carfagna, 2,2 milioni di cittadini in povertà assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Sud "2,2 milioni di cittadini vivono in povertà assoluta". Lo ha dichiarato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ospite all'evento "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'Agenda 2030", promosso dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). "Lo strumento principale per superare questa condizione è il lavoro. Il Pnrr potenzia le politiche attive per l’occupazione e investe 4,5 miliardi in ambito sociale nel Mezzogiorno", ha aggiunto la ministra. (Rin)