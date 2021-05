Napoli: Bassolino, molti dirigenti Pd non hanno avuto fiducia in me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti dirigenti del Pd, il partito che ho contribuito a fondare, non mi hanno dato fiducia". Così Antonio Bassolino, candidato sindaco per Napoli, intervenuto questa mattina durante la trasmissione "Barba e Capelli" su radio Crc. "Non hanno neanche voluto e saputo gioire per me - prosegue - Io ce l'ho fatta da solo, assoluzione dopo assoluzione. Le persone sanno che so fare il sindaco. Oggi giro quartiere per quartiere. Tra poco sarò ad Agnano, ieri sono stato al Vomero, ma sono stato a Ponticelli, a San Giovanni. Andrò via per via. E parlerò con i cittadini, ascolterò e andremo avanti tutti insieme", ha concluso Bassolino. Il candidato sindaco ha fatto anche una ricostruzione storica, sulla sua prima candidatura di Napoli: "Quando sono diventato sindaco, il Comune era in dissesto, sostanziale e formale. Quando mi sono candidato - ha aggiunto Bassolino - sapevo cosa avrei trovato. E ho scelto di impegnarmi. Mi sono rimboccato le maniche e ho deciso di andare avanti. Oggi c'è un problema analogo. Il comune ha un debito enorme. Anche la macchina comunale è messa male. Ma io sono pronto". (Ren)