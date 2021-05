Campania: Iovino (M5s), concorso Dsga, oltre 120 scuole senza, si scorrano graduatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I direttori dei servizi generali amministrativi nelle scuole, già fondamentali per il funzionamento dell'attività didattica, si sono rivelati indispensabili nel corso dell'emergenza pandemica. Profili importantissimi per le molteplici funzioni a cui ottemperano, ma di cui oggi le scuole della Campania ne sono assolutamente carenti a causa di un autentico paradosso". Così il deputato del Movimento 5 stelle in Campania Luigi Iovino. "Nel dicembre del 2018 - prosegue - è stato infatti indetto un concorso per l'assunzione di Dsga nelle scuole sul territorio regionale. All'esito della procedura concorsuale si è proceduto all'immissione in ruolo di 182 Dsga, ma da una successiva ricognizione del fabbisogno per quei ruoli si è scoperto che i posti rimasti vacanti e disponibili erano molti di più. Ad oggi si calcolano, infatti, oltre 120 posti da assegnare, a cui aggiungere quelli che diventeranno vacanti a seguito dei pensionamenti e quelli determinati dalla modifica delle norme in materia di dimensionamento scolastico, che aumenterà il numero delle scuole che avranno necessità di un Dsga di ruolo". "Per questa ragione – annuncia il deputato M5s - con un mio ordine del giorno votato alla Camera, ho voluto impegnare il Governo affinché si proceda al più presto a scorrere la graduatoria attiva in Campania a seguito del concorso 2018, così da non lasciare le nostre scuole sprovviste di un profilo fondamentale per la loro organizzazione e il loro funzionamento". (Ren)