Piemonte: urbanistica, sì al coordinamento dello sportello unico telematico per favorire semplificazione

- Oggi, in Regione Piemonte, in commissione Urbanistica (presieduta da Mauro Fava), è proseguito l’esame delle due proposte di legge dei consiglieri Daniele Valle (Pd) e Valter Marin (Lega) che contengono alcune norme di semplificazione urbanistica e sul riuso edilizio, anche in relazione al consumo di suolo. La pdl Marin interviene su alcune delle norme che porteranno alla più ampia revisione della legge urbanistica 56/1977, tuttora vigente, che la Giunta sta mettendo a punto. La proposta di legge sullo stesso tema del consigliere Domenico Rossi (Pd) è stata sospesa dal proponente. Sono stati nominati due nuovi relatori: Francesca Frediani (Movimento 4 ottobre) per l’opposizione e Paolo Ruzzola (Fi) per la maggioranza. Due gli argomenti affrontati in particolare nella seduta: l’assessore Fabio Carosso ha presentato l’emendamento (poi approvato) per rafforzare il tavolo di coordinamento dello sportello unico telematico, mentre il consigliere Marin ha illustrato la difficoltà dei Comuni ad adeguarsi nei tempi previsti al Piano paesaggistico regionale. Su cui sono intervenuti anche i consiglieri Francesca Frediani e Sean Sacco (M5s). Sono stati approvati gli articoli 1 e 2 della proposta di legge 125 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”.(Rpi)