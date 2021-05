Incidente funivia: Laforgia (Leu), inaccettabile barattare vite umane per il profitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che per 'ragioni economiche' non siano stati attivati i sistemi di sicurezza che avrebbero consentito di evitare la tragedia di Mottarone. Lo è un sistema che consente di barattare vite umane per il profitto. Altro che massimo ribasso e subappalti, questo Paese ha bisogno di manutenzioni per infrastrutture obsolete e inadeguate, procedure di trasparenza e controlli rigorosi. Di fronte a vite spezzate e famiglie distrutte le istituzioni sono chiamate a fare i conti fino in fondo con le proprie responsabilità". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)