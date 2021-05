Napoli: "Wedding tra presente e futuro", lunedì convegno con giuristi e operatori del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 31 maggio alle ore 11 presso Villa Domi a Napoli (Salita Scudillo, 19/a) si terrà il convegno "Wedding tra presente e futuro" organizzato dal comitato promotore dell'Ente nazionale rappresentativo delle cerimonie italiane presieduto dall'imprenditore Luigi Auletta, presidente della maison Impero Couture. Durante l'incontro, aperto dall'intervento di Auletta, verranno risaltate le "problematiche del settore, l'abbandono della categoria delle cerimonie, la necessità di ripartire da un Ente rappresentativo composto da professionisti del comparto e esperti in materie giuridiche ed economiche, che partecipi attivamente ai lavori parlamentari", si legge in una nota. Interverranno il professore avvocato Giuseppe Catapano, rettore dell'Accademia Auge, il giudice Angelo Turco del Tribunale di Nola, il giudice Giuseppe Avizzano del Tribunale di Catania, il professor Luca Filipponi, presidente dell'Ente Giovani Europei, l'avvocato cassazionista Pasquale Mautone, docente in diritto civile Federico II. Modera il giornalista Alfredo Mariani. (Ren)