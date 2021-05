Coraggio Italia: FI Arezzo, nessun consigliere o assessore segue scelta Mugnai e D'Ettore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A proposito dell'uscita da Forza Italia dei parlamentari Stefano Mugnai e Maurizio D'Ettore, la definiamo una 'scelta incomprensibile', intrapresa a solo titolo personale. Nessun consigliere o assessore di Forza Italia segue la scelta di Mugnai e D'Ettore". Così, in una nota, dei coordinamenti provinciale e comunali e del gruppo consiliare di Arezzo. "Apprendiamo dalla stampa nazionale e locale la notizia e teniamo a ribadire - continuano - che si tratta di una decisione intrapresa a solo titolo personale e che nessun equilibrio politico viene a modificarsi, con la loro uscita da Forza Italia, nella rappresentanza consiliare e di governo del Comune capoluogo e degli altri Comuni dove il nostro partito governa assieme al centrodestra, in quanto nessun consigliere né assessore li seguirà". La scelta di lasciare Forza Italia, "il partito che li ha candidati e ha permesso loro di entrare in Parlamento - proseguono -, ha amareggiato profondamente gli eletti, gli iscritti e i militanti della Provincia di Arezzo, perché incomprensibile e, quindi, vissuta come un vero e proprio 'tradimento' della grande fiducia che negli anni, eletti, militanti e dirigenti di partito, hanno riposto nei confronti dei due parlamentari. Forza Italia, comunque, non si ferma e nei prossimi giorni riunirà il coordinamento provinciale, esteso a eletti e iscritti alla presenza dei vertici regionali e nazionali, per discutere delle prossime scadenze elettorali amministrative". (Com)