Napoli: Ronghi (Nuove socialità), sviluppo di Bagnoli e Campi Flegrei, fare presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Luongo "occorre dare una svolta totale alla gestione del territorio puntando particolarmente sulla cultura, sui beni archeologici e sulle risorse termali". "Il congestionamento dovuto al traffico veicolare dell'intera area flegrea va superato – ha sostenuto Giannini - realizzando il progetto della cabinovia dei Campi Flegrei che costituirebbe un mezzo di trasporto alternativo ed ecocompatibile. La mobilità diventa fondamentale se si intende dare lustro a tutti i siti turistici dei Campi Flegrei". "La mancanza di una strategia di sviluppo per Bagnoli e per i Campi Flegrei è il simbolo del fallimento totale della sinistra - ha sottolineato Peluso - la grande sfida per lo sviluppo economico, per il turismo e per il lavoro con una visione di governo delle città strategica, penso a Napoli e a Pozzuoli, competente e concreta, cosa che fino ad oggi è mancata", ha evidenziato l'esponente del partito di Giorgia Meloni. Tre le direttrici in cui si articola la proposta per lo sviluppo dei Campi Flegrei emerso dal dibattito che proseguirà nei prossimi giorni: la valorizzazione dei siti archeologici dall'Anfiteatro Flavio, al Rione Terra, al Parco Sommerso di Baia fino al Parco di Liternum a Lago Patria, la valorizzazione dei litorali flegrei con il potenziamento dell'accessibilità delle spiagge e della ricettività turistica, la valorizzazione delle risorse termali e lacustri, il potenziamento del trasport su ferro tra Napoli e i Comuni dei Campi Flegrei fino al litorale domitio-flegreo. (Ren)