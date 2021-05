Imprese: Unicredit e Sace sostengono i piani di crescita sostenibile della Pedon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pedon Spa, punto di riferimento a livello mondiale per la selezione, lavorazione e distribuzione di legumi, cereali e semi, rilancia ulteriormente le proprie strategie di crescita con il sostegno di Unicredit e Sace. Lo rende noto un comunicato. Nei giorni scorsi infatti la banca e la storica azienda vicentina hanno siglato l'accordo per una nuova linea di credito dell'importo di 4,5 milioni di euro, assistita da Sace che digitalmente e in tempi brevi, tramite Garanzia Italia. Le risorse finanziarie così messe a disposizione serviranno a sostenere il piano di sviluppo dell'azienda fondata nel 1984 e tuttora gestita dalla famiglia Pedon. Più in particolare i fondi verranno destinati ai nuovi investimenti previsti dal piano industriale del gruppo, finalizzato ad un consolidamento del posizionamento dell'azienda che nell'innovazione e nella sostenibilità ha i suoi tratti peculiari. Pedon Spa ha sede a Colceresa (Vi) e presidia oltre 30 mercati, con una quota export pari al 38,5 per cento del volume d'affari. Il gruppo Pedon ha chiuso il 2020 con un fatturato complessivo di circa 98 milioni di euro. (segue) (Com)