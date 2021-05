Napoli: Osservatorio su atti intimidatori ad amministratori locali, terza giornata formativa in Prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presso la Prefettura di Napoli si è svolta, in modalità telematica, la terza delle sei giornate formative relative al percorso di sensibilizzazione a sostegno degli amministratori locali sul tema degli atti intimidatori. La giornata ha preso avvio con l’introduzione del prefetto, Marco Valentini che ha, poi, passato la parola al primo dirigente della Digos presso la Questura di Napoli, dr. Antonio Bocelli e, a seguire, al comandante del reparto operativo dei carabinieri, Christian Angelillo, che hanno illustrato rispettivamente le “Analisi delle fonti aperte per monitorare situazioni di disagio e/o conflittuali” e “Cautele da adottare a fronte di situazioni potenzialmente a rischio”. La prossima giornata formativa è prevista per il 23 giugno, durante la quale verranno trattati i seguenti argomenti: “Gestione dei social network, anche con riguardo alla fake news, calunnie e diffamazioni” e “Monitoraggio dei fenomeni intimidatori sulla rete ed individuazione degli strumenti di reazione”.(Ren)