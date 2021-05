Basilicata: Moles-Casino, fiducia imprenditori in nostra Regione segnale positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un’ottima notizia e un bel segnale di fiducia per la Basilicata e per il suo futuro sapere che giovani imprenditori lucani come Benedetto Auletta siano premiati per il loro impegno". Lo afferma in una nota congiunta il senatore Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e commissario di Forza Italia in Basilicata, e l’onorevole Michele Casino, commissario azzurro per la provincia di Matera. "La Future Label di Auletta, fornitrice di etichette sostenibili e di qualità con sede a Macchia di Ferrandina in provincia di Matera, ha posto in essere una bella sinergia con due aziende del Nord, la Omet e la Labeltech, che hanno riposto fiducia non solo nel giovane titolare ma anche nella Basilicata. Apprezziamo molto il coraggio di Auletta che continua a mettersi in gioco in un momento tanto complesso; la sua Future Label è un esempio positivo per tutti gli imprenditori lucani". La regione Basilicata, sottolineano i parlamentari azzurri, "sta lavorando con costanza per definire misure di aiuto alle imprese di ogni comparto produttivo, puntando anche ad attrarre piccoli e grandi investitori. La scelta di non delocalizzare ma di continuare a scegliere i nostri territori rende ancora più forte quel patto tra comunità e imprenditoria, tra datori di lavoro e dipendenti. Vogliamo fare i nostri complimenti a Benedetto Auletta, alla Omet, alla Labeltech e a tutti coloro che continuano a credere nella nostra splendida terra, e auguriamo loro il meritato successo". (Com)