Campania: Iovino e Di Lauro (M5s), commissione accesso chiarisca su presunte infiltrazioni a Castellammare di Stabia (Na)

- "La Commissione d'accesso al Comune di Castellammare, nominata dal prefetto Valentini, consentirà di accendere i riflettori su un sistema dove da troppo tempo si denuncia un tentativo della criminalità locale di infiltrarsi nella politica e di condizionare le decisioni dell'amministrazioni. I cittadini di Castellammare hanno diritto a conoscere la verità e a essere governati da chi è in grado di scelte che siano le più trasparenti possibili. Non possiamo consentire che ci siano realtà nelle quali intrecci politico- camorristici siano in grado di incidere sulla vita di tutti i giorni di una comunità". Lo hanno dichiarato i deputati del Movimento 5 Stelle Carmen Di Lauro e Luigi Iovino.(Ren)