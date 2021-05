Napoli: ruba caschi dalle moto in sosta, arrestato e condannato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia locale dell'unità operativa Chiaia hanno arrestato in Piazza Trieste e Trento un soggetto che aveva sottratto dei caschi dai bauletti dei motoveicoli in sosta. Il soggetto, risultato con precedenti, è stato prima portato presso i locali della polizia locale e dopo il contatto con il pm di turno, che ne ha disposto l'arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il processo per direttissima, svoltosi stamani, lo ha condannato a mesi otto di reclusione, con l'applicazione della misura cautelare di presentazione quotidiana all'organo di pubblica sicurezza competente. Nel frattempo è stato contattato il proprietario di uno dei motoveicoli al quale è stato restituito il casco. (Ren)