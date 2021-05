Sardegna: piano di riqualificazione Area, assessore Salaris incontra operatori economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Area è strutturata con cinque sedi territoriali in grado di assorbire una suddivisione fino a 50 lotti di intervento. L'ipotesi di lotto minimo - è stato evidenziato nel corso dell'incontro dalla stessa Area - potrebbe essere tra i 300 e gli 800 alloggi. Guardando al progetto nel suo insieme, usufruendo dei benefici fiscali derivanti dal superbonus 110 per cento, le imprese edili avranno la possibilità di accedere al programma che interessa circa 35mila immobili (15.164 di proprietà Area, 19.381 alloggi in fabbricati di proprietà mista). Grazie al piano di riqualificazione sarà possibile incidere sui tessuti urbani di 326 città, sulle periferie e sui paesi, con evidenti riflessi sul miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini. Allo stesso tempo, verrà attivata una importante leva di carattere economico: sulla base del numero degli edifici interessati è infatti stimata una ricaduta economica fino a 1 miliardo, cantieri aperti in tutta la Sardegna e la creazione di nuovi posti di lavoro (fino a 14 mila unità). La fase di consultazione preliminare di mercato si è chiusa con la partecipazione di 76 operatori, la maggior parte dei quali proveniente dalla Sardegna, in particolare dalle province di Cagliari e Sassari (63 per cento). (Rsc)