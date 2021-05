Sardegna: sindaco di Decimoputzu in Consiglio regionale su situazione comparto agro-pastorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La complicata situazione del comparto agro-pastorale del territorio di Decimoputzu è stata illustrata dal sindaco del paese, Alessandro Scano, in Consiglio regionale al presidente dell'assemblea sarda, Michele Pais. "Gli atti di pignoramento, nonostante i decreti Covid che prevedono la sospensione delle procedure esecutive, continuano ad essere eseguiti e alcune delle nostre aziende - ha detto il sindaco -, sono state vendute all'asta e molte altre a breve, se non si interviene, lo saranno. E' necessario bloccare le aste e cercare soluzioni normative che possano scongiurare ulteriori danni. La preoccupazione non è solo economica, la disperazione di perdere anche la casa potrebbe creare problemi di sicurezza sociale a discapito di tutta la comunità". Il primo cittadino era accompagnato dagli assessori comunali Marco Ena e Vincenzo Ena. "Chiedo alle istituzioni di intervenire - ha concluso Scano - in assenza di prospettive per le aziende del mio territorio sono pronto a rassegnare le dimissioni". (Rsc)