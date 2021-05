Covid: Gelmini, verso progressiva riapertura Paese, grande collaborazione in Conferenza Stato-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo avviati verso una progressiva riapertura del Paese. Questo è stato possibile solo grazie al successo della campagna vaccinale, grazie al lavoro del generale Figliuolo e grazie a quello delle Regioni, che stanno seguendo le linee guida nazionali. In Conferenza Stato-Regioni c’è un clima di grande collaborazione, si lavora bene, e si rema tutti nella stessa direzione". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, nel corso della registrazione di "Restart", in onda stasera su Rai2. (Rin)