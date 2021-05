Napoli: Bassolino, Consiglio comunale non riesce più a riunirsi, prima si dà parola ai cittadini meglio è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei sottolineare che si vota tra il 15 settembre e il 15 ottobre, ma avremmo dovuto farlo molto prima, come accade in tanti luoghi del mondo. È indubbio che sarebbe stato meglio, a maggior ragione per i problemi della città, nei tempi previsti dalle leggi. Il consiglio comunale non riesce più a riunirsi, prima si dà parola ai cittadini, meglio è". Così Antonio Bassolino, candidato sindaco per Napoli, intervenuto questa mattina durante la trasmissione "Barba e Capelli" su radio Crc. "Noi abbiamo due problemi - ha sottolineato Bassolino - Il primo è la vita quotidiana. Bisogna stare attenti alle buche stradali, ai marciapiedi dissestati, alla frequenza degli autobus, ai giardini e a i parchi pubblici. Bisogna occuparsi della vita concreta delle persone. Solo in questo modo possiamo affermare meglio una visione della città. Per una Napoli che esca dalla pandemia, che si risollevi dalla crisi, sapendo guardare avanti. Utilizzando anche i fondi del Recovery e gli altri fondi europei". "Bisogna digitalizzare la pubblica amministrazione - ha lamentato il candidato sindaco - Non è possibile che nel 2021 per avere un certificato bisogna aspettare decine di giorni. Un'altra questione è quella del porto, ma anche il litorale, con tutte le coste, perché ricordiamo che il sindaco di Napoli è anche sindaco della città metropolitana. E poi c'è il grandissimo tema delle periferie che devono fare da cerniera. La periferia arriva a oltre 3 milioni di abitanti, con tanti problemi, ma anche tantissime risorse", ha concluso Bassolino.(Ren)