Imprese: Unicredit e Sace sostengono i piani di crescita sostenibile della Pedon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Remo Pedon, presidente del gruppo, sottolinea che "è essenziale per il nostro ambizioso piano strategico poter collaborare con Unicredit in una concreta logica di partnership che condivide i principi di sviluppo sostenibile e di crescita dell'impresa italiana". "Con Garanzia Italia di Sace consolidiamo una relazione di lungo periodo con Pedon, un'eccellenza veneta che da più di 10 anni supportiamo nei processi di crescita sui mercati internazionali, in particolare nei paesi emergenti", commenta Alberto Turchetto, Responsabile Mid Corporate Nord Est di Sace. "Oggi ampliamo il nostro ruolo sul mercato domestico, facilitando l'accesso alla liquidità necessaria per investire in un piano di sviluppo che mette al centro la sostenibilità ambientale, driver di crescita fondamentale per un'azienda e il territorio in cui opera". "L'operazione conclusa con il gruppo Pedon - ha dichiarato Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di Unicredit – ha per noi una duplice valenza: da una parte è la conferma della volontà di UniCredit di sostenere le imprese del Territorio nel riavvio di nuovi percorsi di crescita; dall'altra è una prova tangibile della nostra attenzione ai temi e ai percorsi del business sostenibile, direttrice di sviluppo imprescindibile per le nostre aziende". (Com)