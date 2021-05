Salerno: sindacati su incidenti lavoro al porto, basta parole occorre fare qualcosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La strage di lavoratori non si ferma e le parole di condanna non servono a nulla, occorre fare qualcosa”. Così unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sulla morte questa notte del giovane portuale rimasto schiacciato ieri da un carrello elevatore al porto di Salerno. “Occorre - chiedono le organizzazioni sindacali - di completare l’iter di aggiornamento del Dlgs 272/99 di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori addetti alle operazioni portuali, fermo da 10 anni, e occorre trovare soluzioni incisive affinché la cultura della sicurezza individuale e collettiva diventi patrimonio di tutti i lavoratori oltre a dare un conforto economico alle famiglie delle vittime per essere loro vicini non solo con le parole”. “In questo ennesimo tragico momento - affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - ci uniamo al dolore della famiglia del lavoratore e ai colleghi del porto di Salerno che questa notte hanno vegliato su di lui mentre lottava contro la morte. I portuali di Italia si fermeranno un’ora nella giornata odierna e le sirene suoneranno a lutto alle 12”. (Ren)