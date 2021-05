Molise: ufficio di presidenza Consiglio approva avviso per designazione consigliere di parità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Molise presieduto da Salvatore Micone, ha approvato l'avviso pubblico per la designazione del Consigliere di parità regionale - effettivo e supplente - ai sensi del d.lgs 198/2006. La stessa normativa prevede che sulla base della designazione dei nominativi da parte del Consiglio regionale, il ministero per le Pari opportunità e la Famiglia provveda ad effettuarne la nomina definitiva. Il Consigliere di parità regionale svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo i compiti e funzioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 198/2006. Lo stesso, nell'esercizio delle funzioni attribuite, è pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio. La durata complessiva dell'incarico è di 4 anni. L'avviso approvato dall'Ufficio di presidenza prevede che, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso coloro che sono interessati a ricoprire detti incarichi possano presentare apposita manifestazione di disponibilità agli uffici preposti dell'Assemblea legislativa regionale. Quest'ultima, a seguito di un'apposita procedura comparativa, provvede ad effettuare le designazioni di competenza, inviando i nominativi prescelti al Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia per la conclusione dell'iter di nomina. La normativa di riferimento, in particolare, stabilisce che possano rivestire il ruolo di consigliere di parità coloro i quali possiedano specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. (Gru)