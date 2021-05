Imprese: A2A si aggiudica 3 lotti delle prime aste per il Servizio a Tutele graduali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A, attraverso la controllata A2A Energia - attiva nella vendita di energia elettrica, gas e servizi per l’efficienza energetica - conferma la sua linea strategica di sviluppo e si aggiudica un’importante gara di rilevanza nazionale. Al termine delle procedure d’asta per l’individuazione degli esercenti il Servizio a Tutele graduali per le forniture di energia elettrica a piccole imprese, l’acquirente Unico ha comunicato ad A2A Energia l’assegnazione di tre lotti: Lazio (lotto 2), Lombardia con esclusione di Milano (lotto 3) e Veneto, Liguria e Trentino-Alto Adige (lotto 6). L’aggiudicazione copre il triennio dal primo luglio 2021 al 30 giugno 2024 e riguarda circa 100 mila punti di fornitura, per un volume complessivo di oltre 2,5 TWh/anno e un fatturato annuo di circa mezzo miliardo di euro. “Questo importante risultato conferma la volontà di sviluppo e di crescita a livello nazionale nella vendita di energia elettrica e gas, in tutti i mercati e in tutti i segmenti di clienti, come previsto dal Piano industriale 2021-2030 del gruppo”, ha dichiarato Andrea Cavallini, amministratore delegato di A2A Energia. "Il nostro obiettivo è di essere vicini alle esigenze delle imprese garantendo un servizio di qualità e offrendo una gamma ampia di soluzioni integrate". (Com)