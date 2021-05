Mare: accordo Lni-università Salento per promozione cultura e protezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Referenti per l’accordo sono, per la Lega navale italiana, il presidente nazionale, ammiraglio Donato Marzano, e per l’Università del Salento il professor Genuario Belmonte, direttore del Master di prossima attivazione in collaborazione con la Lni e responsabile dell’imbarcazione "Pelagia" dell’Università del Salento. "Il mare riveste una fondamentale importanza per il nostro territorio e per il nostro Ateneo, non a caso 'Ateneo tra i due mari'", ha sottolineato il rettore UniSalento Fabio Pollice. "Questo accordo arricchisce il processo di costruzione di sinergie con gli attori territoriali in una dimensione strategica nazionale, in cui il networking e la valorizzazione della 'Terra d’Otranto' con la sua specifica proiezione mediterranea esprimono la volontà di ribadire la nostra vocazione a essere 'faro culturale', gateway nella regione adriatico-ionica e volano di sostenibilità". "Cultura del Mare che ha solide fondamenta nella storia della marittimità del nostro Paese", ha commentato l'ammiraglio Marzano "con una proiezione nel futuro e nell'innovazione propri delle nuove generazioni che animano le nostre Università e le sezioni della Lega navale italiana. Ho molta fiducia in loro". La Lega navale italiana è un Ente pubblico a carattere associativo che da oltre 120 anni continua l’opera di diffusione della conoscenza degli sport nautici e della cultura marittima, con particolare attenzione ai giovani, al volontariato, all’ambiente e all’inclusione sociale, attraverso oltre 50.000 soci, 80 basi nautiche e circa 270 strutture periferiche presenti su tutto il territorio nazionale. (Com)