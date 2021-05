Autonomia: Pd, per centrare sfida ripartire da ddl proposto da Boccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un esempio concreto - spiegano gli esponenti del Pd - ci viene dalla gestione dell'emergenza Covid-19. Non è in discussione l'autonomia sanitaria delle regioni, ma è chiaro a tutti che dovremo introdurre il coordinamento delle politiche sanitarie perché altrimenti non risolveremo i gravi problemi riscontrati dalla sanità territoriale nell'ultimo anno e mezzo. Un altro cardine dovrà essere il potenziamento degli Enti locali. La distribuzione delle risorse a Comuni e Province non può più essere fatta in maniera orizzontale con l'unico parametro del numero di abitanti ma, come è stato fatto nel 2020 e come si sta facendo nel 2021, includendo altri fattori, così da sostenere maggiormente chi è più debole". (Com)