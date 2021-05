Lavoro: Leonardo De Marzo eletto nuovo segretario regionale Ugl Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Leonardo De Marzo il nuovo segretario regionale Ugl Veneto, nominato dalla segreteria confederale Ugl. Subentra a Sebastiano Costalonga, il quale è stato nominato assessore allo Sviluppo economico del comune di Venezia. De Marzo, 29 anni di Vicenza, ha dichiarato di "aver accettato la sfida di implementare la presenza sul territorio dell'Ugl, che dovrà essere più capillare, e consolidare il ruolo del sindacato come interlocutore delle istituzioni e di tutto ciò che ruota intorno al mondo occupazionale e dei lavoratori. Un impegno complesso da portare avanti, in un momento di difficoltà per il Paese a causa della crisi pandemica che stiamo, tuttavia, superando". "Auguro buon lavoro a Leonardo De Marzo", ha commentato Paolo Capone, segretario generale Ugl. "Si tratta di un incarico importante volto a rilanciare la presenza del sindacato sul territorio". (Com)